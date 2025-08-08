Санкции парализовали авиапромышленность в РФ: из 15 самолетов выпущен один

Российская авиапромышленность смогла передать заказчикам только один из 15 запланированных на 2025 год гражданских самолетов.

Среди причин — задержки в производстве из-за санкций, которые ограничили доступ к импортным деталям, а также сдержанные инвестиции на фоне высоких процентных ставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Российская авиапромышленность на грани рецессии

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года страны Запада ввели санкции, которые ограничили доступ России к иностранным самолетам и необходимым комплектующим.

Российские авиакомпании, флот которых насчитывает более 700 самолетов (преимущественно от Airbus и Boeing), теперь вынуждены искать критически важные запчасти обходными и сложными импортными маршрутами.

— Нет базы компонентов, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров, — сказало одно из источников в российской авиационной промышленности. Создать все это с нуля займет годы, если не десятилетия.

Последние серьезные инциденты свидетельствуют о критической необходимости в поддержании авиапарка в надлежащем техническом состоянии.

В конце июля на Дальнем Востоке РФ потерпел катастрофу Ан-24, изготовленный еще в 1976 году — погибли все 48 человек, находившихся на борту.

Снижение промышленного производства в РФ

Проблемы в производстве самолетов — лишь одно из проявлений более широкого спада в российской промышленности.

Через несколько дней после этого национальный авиаперевозчик Аэрофлот отменил десятки рейсов из-за масштабной хакерской атаки.

Сложности в реализации планов по авиационной независимости являются частью общего замедления темпов промышленности в России.

Согласно индексу менеджеров по закупкам, в июле темпы сокращения промышленного производства стали самыми высокими с марта 2022 года, а общий рост в индустриальном секторе продолжает замедляться.

Слишком высокие кредитные ставки, по словам экспертов и представителей бизнеса, негативно сказываются на различных отраслях: сокращаются объемы производства автомобилей, наблюдаются банкротства в угольной промышленности, падает экспорт металлов и нефтепродуктов, не выполняются планы по выпуску самолетов. Все это вместе тормозит экономический рост.

— Промышленность подвергается удару быстрее и сильнее из-за жесткой монетарной политики, — сказал Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционной компании Astra Asset Management.

Он добавил, что промышленный сектор России находится на грани рецессии.

Напомним, в июне 2022 года российское правительство представило программу развития собственной авиапромышленности в ответ на санкционное давление. Цель программы — построить к 2030 году тысячу гражданских самолетов российского производства.

