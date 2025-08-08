Санкції паралізували авіапромисловість в РФ: із 15 запланованих літаків випущено один

Російська авіапромисловість змогла передати замовникам лише один із 15 запланованих на 2025 рік цивільних літаків.

Серед причин – затримки у виробництві через санкції, які обмежили доступ до імпортних деталей, а також стримані інвестиції на тлі високих відсоткових ставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зараз дивляться

Російська авіапромисловість на межі рецесії

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року країни Заходу ввели санкції, які обмежили доступ Росії до іноземних літаків та необхідних комплектуючих.

Російські авіакомпанії, флот яких нараховує понад 700 літаків (переважно від Airbus і Boeing) тепер змушені шукати критично важливі запчастини обхідними та складними імпортними маршрутами.

– Немає бази компонентів, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів, – сказало одне із джерел у російській авіаційній промисловості. Створити все це з нуля займе роки, якщо не десятиліття.

Останні серйозні інциденти свідчать про критичну потребу в утриманні авіапарку в належному технічному стані.

У кінці липня на Далекому Сході РФ зазнав катастрофи Ан-24, виготовлений ще у 1976 році – загинули всі 48 людей, що перебували на борту.

Через кілька днів після цього національний авіаперевізник Аерофлот скасував десятки рейсів через масштабну хакерську атаку.

Зниження промислового виробництва в РФ

Проблеми у виробництві літаків – лише один із проявів ширшого спаду в російській промисловості.

За даними індексу менеджерів із закупівель, у липні промислове виробництво в Росії знижувалося найшвидшими темпами з березня 2022 року, а загальне зростання в секторі продовжує сповільнюватися.

Занадто високі кредитні ставки, за словами експертів і представників бізнесу, негативно позначаються на різних галузях: зменшуються обсяги виробництва автомобілів, спостерігаються банкрутства у вугільній промисловості, падає експорт металів та нафтопродуктів, не виконуються плани з випуску літаків. Все це разом гальмує економічне зростання.

– Промисловість зазнає удару швидше і сильніше через сувору монетарну політику, – сказав Дмитро Полєвой, керівник інвестиційної компанії Astra Asset Management.

Він додав, що промисловий сектор Росії на межі рецесії.

Нагадаємо, у червні 2022 року російський уряд презентував програму розвитку власної авіапромисловості у відповідь на санкційний тиск. Ціль програми – збудувати до 2030 року тисячу цивільних літаків російського виробництва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.