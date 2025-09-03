Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким прокомментировал ситуацию вокруг России и высказал свою позицию по отношению к Владимиру Путину.

Трамп заявил, что у него нет послания для Путина

— У меня нет никакого послания президенту Путину. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе, каким бы оно ни было. Мы будем либо довольны этим, либо недовольны, и если мы будем недовольны, вы увидите, что произойдет, — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Он также отреагировал на критику в отношении якобы бездействия США в отношении России.

Президент США подчеркнул, что американская сторона еще не использовала полностью свой санкционный потенциал.

— Откуда вы знаете, что нет никаких действий? Вы бы сказали, что введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя кроме Китая, вы бы сказали, что не было никаких действий? Это стоит России сотни миллиардов долларов. Вы называете это бездействием? И я еще не закончил ни вторую, ни третью фазу. Но когда вы говорите, что ничего не делается, я думаю, что вам стоит найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия купит (российские энергоносители, — Ред.), в Индии будут большие проблемы. Так и произошло. Так что не рассказывайте мне об этом, — подчеркнул Трамп.

Напомним, недавно президент США заявил, что Владимир Путин в очередной раз разочаровал его и добавил, что намерен приложить усилия для прекращения войны в Украине.

