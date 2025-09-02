Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным и утверждает, что намерен что-то предпринять для окончания войны в Украине.

Трамп о разочаровании Путиным

— У нас всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а россияне и украинцы. Их тысячи. Это война, которая не имеет смысла. И она бы никогда не началась, если бы я был президентом, — сказал Трамп в комментарии американскому журналисту Скотту Дженнингсу.

По его словам, США намерены что-то сделать, чтобы помочь людям жить.

Президент США утверждает, что из-за войны России против Украины каждую неделю гибнет около 7 тыс. человек. Трамп утверждает, что если может помочь остановить войну, то считает это своим долгом.

Позже во время брифинга в Белом доме президент США рассказал, что внимательно следит за действиями Украины и России, стремясь прекратить гибель людей.

В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли он с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе. Трамп подчеркнул, что узнал интересные вещи, о которых общество услышит в следующие несколько дней.

У президента США спросили о возможных последствиях из-за отсутствия прогресса в отношении встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп отметил, что очень внимательно следит за ситуацией и хочет, чтобы это закончилось.

Кроме того, президент США заявил о намерении изменить политику в отношении России, если его встреча с Путиным на Аляске окажется безрезультатной. Также Трамп заявил, что не считает вызовом совместный военный парад Китая и РФ, запланированный в Пекине на 3 сентября.

