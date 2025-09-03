Владимир Зеленский и лидеры ЕС завтра позвонят Дональду Трампу.

Об этом сообщает Sky News.

Зеленский и европейские лидеры поговорят с Трампом: что известно

Как сообщает издание, после завершения встречи Коалиции решительных состоится разговор с Дональдом Трампом.

В ней примут участие Владимир Зеленский и европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон.

Предварительно известно, что главной темой разговора будут гарантии безопасности для Украины.

Издание отмечает, что около 30 мировых лидеров будут подводить итоги переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Эти гарантии рассматривают как необходимую предпосылку для возможного будущего мирного соглашения.

Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что фундаментом будущих гарантий безопасности для Украины станут мощные и многочисленные Вооруженные силы.

По словам президента, партнеры готовы определять свои вклады в сфере обороны на суше, море, в воздухе и киберпространстве.

