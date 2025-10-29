Танкер Фурия, который перевозил российскую нефть в Индию, неожиданно развернулся в Балтийском море и сейчас стоит на якоре.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкер с российской нефтью развернулся у берегов Индии

По данным мониторинга, танкер с российской нефтью Фурия двигался по проливу между Данией и Германией, однако во вторник резко сменил курс в районе Фемарн-Бельта и почти полностью остановился.

Это произошло всего через неделю после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против двух крупнейших экспортеров российской нефти — Роснефти и Лукойла.

Министерство финансов США дало компаниям срок до 21 ноября, чтобы завершить все операции, связанные с этими энергетическими гигантами.

Новые ограничения фактически ставят под угрозу поставки дешевой российской нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы.

По данным Bloomberg, руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний уже прогнозируют резкое сокращение импорта из России.

Еще 20 октября Фурия вышла из российского порта Приморск, загрузив около 730 тыс. баррелей сырой нефти марки Urals.

Пунктом назначения был порт Сикка в индийском штате Гуджарат — один из основных хабов компаний Reliance Industries и Bharat Petroleum.

Ожидалось, что судно прибудет туда в середине ноября.

Впрочем, впоследствии маршрут изменили — в системе появился новый пункт назначения: египетский Порт-Саид.

Это промежуточная точка для судов, которые проходят Суэцкий канал и могут корректировать маршрут уже после его пересечения.

Между тем индийские нефтеперерабатывающие компании ищут обходные пути через мелких трейдеров, тогда как Reliance Industries начала постепенно переходить на поставки из Ирака и Катара.

