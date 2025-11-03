Китайські нафтопереробні компанії почали згортати закупівлі російської нафти після запровадження США та їхніми союзниками нових санкцій проти енергетичного сектору РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай скорочує закупівлю російської нафти

Державні корпорації Sinopec і PetroChina вже відмовилися від кількох запланованих поставок після оголошення санкцій у жовтні.

Навіть приватні переробники тимчасово призупинили закупівлі, остерігаючись повторення ситуації з Shandong Yulong Petrochemical Co., проти якої нещодавно ввели обмеження Велика Британія та ЄС.

За оцінками аналітиків Rystad Energy AS, обсяг постачання російської нафти до Китаю скоротився приблизно на 400 тис. барелів на добу — це близько 45% від усього експорту РФ до КНР.

Найбільше постраждав популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали.

Подібну тенденцію раніше продемонструвала й Туреччина.

Місцеві нафтопереробні компанії почали активно переходили на альтернативні джерела постачання.

Так, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) вже закупив чотири нові партії нафти з Іраку, Казахстану та інших країн із постачанням у грудні.

Компанія Tupras також скорочує закупівлі російської сировини та готується повністю відмовитися від неї на одному зі своїх заводів.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили новий пакет санкцій проти енергетичного сектору РФ.

До списку потрапили Роснефть, Лукойл і їхні дочірні структури.

