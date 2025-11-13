Самый длительный в истории США шатдаун завершился — президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства.

Шатдаун в США закончился

Как пишет CNN, президент США подписал закон через несколько часов после того, как его приняла Палата представителей Конгресса США. За два дня до этого законопроект поддержал Сенат.

За возобновление работы правительства США свои голоса отдали 222 члена Палаты представителей, в основном республиканцы, а также несколько демократов. Против высказались 209 конгрессменов.

Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства — до 30 января 2026 года.

Кроме того, он закрепляет три пакета годовых ассигнований:

для военного строительства;

для нужд законодательной власти;

для Министерства сельского хозяйства.

Законопроект гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.

Напомним, что этот шатдаун был самым длительным в истории США и длился 43 дня, побив предыдущий рекорд в 2019 году. Тогда также при Трампе финансирование правительства было заморожено на 35 дней.

Нынешний шатдаун начался после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Это произошло 1 октября. Демократы настаивали на продлении предоставления льгот, в то время как их оппоненты высказывались против этого.

По оценкам экономистов, ежедневные потери от шатдауна для экономики США составляли около $15 млрд.

