Найдовший в історії США шатдаун завершився – президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду.

Шатдаун у США завершився

Як пише CNN, президент США підписав закон за кілька годин після того, як його ухвалила Палата представників Конгресу США. За два дні до цього законопроєкт підтримав Сенат.

За відновлення роботи уряду США свої голоси віддали 222 члени Палати представників, в основному республіканці, а також кілька демократів. Проти висловились 209 конгресменів.

Зараз дивляться

Ухвалений законопроєкт є компромісним, бо передбачає тимчасове фінансування уряду – до 30 січня 2026 року.

Крім того, він закріплює три пакети річних асигнувань:

для військового будівництва;

для потреб законодавчої влади;

для Міністерства сільського господарства.

Законопроєкт гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну робітників із виплатою їм заробітної плати.

Нагадаємо, що цей шатдаун був найтривалішим в історії США і тривав 43 дні, побивши попередній рекорд у 2019 році. Тоді також за каденції Трампа фінансування уряду було заморожено на 35 днів.

Цьогорічний шатдаун розпочався після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Це сталося 1 жовтня. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, водночас їхні опоненти висловлювались проти цього.

За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для економіки США становили близько $15 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.