Правительство Соединенных Штатов частично прекратило работу — это впервые за последние семь лет и в третий раз за президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Шатдаун в США

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, поэтому со среды, 1 октября, в Соединенных Штатах наступил так называемый шатдаун — остановка работы части государственных структур. Теперь тысячи госслужащих уходят в неоплачиваемый отпуск.

Республиканцы и демократы не смогли договориться о субсидиях на здравоохранение.

Если шатдаун продлится три недели, уровень безработицы в США может вырасти до 4,6-4,7% с 4,3% в августе.

Трамп предположил, что его администрация воспользуется этой остановкой правительства для массового увольнения федеральных служащих, кроме временного отправления в отпуск примерно 750 000 государственных служащих. Однако это только усугубит экономические последствия шатдауна.

Исторически значительная часть экономических последствий закрытия правительства компенсировалась после его окончания, но не все.

Бюджетное управление Конгресса оценило, что экономика США не восстановила $3 млрд из потерянных $11 млрд во время частичного шатдауна в 2018-2019 годах, который длился пять недель и был самым длительным в истории Америки.

Республиканцы, которым для поддержки законопроекта о финансировании нужно как минимум 8 голосов демократов, заявляют, что они продолжат заседание Сената, сделав однодневный перерыв, и будут неоднократно голосовать за предложение Республиканской партии, пока демократы не уступят.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон написал в своем посте в соцсети X, что демократы официально проголосовали за закрытие правительства.

Демократы же хотят использовать этот шатдаун, чтобы добиться уступок от Трампа.

Причина шатдауна в США

Напомним, что 19 сентября Палата представителей приняла законопроект о финансировании правительства до 21 ноября без существенных дополнений. Но этот документ дважды не получил поддержки восьми демократов, необходимой для принятия в Сенате.

Во вторник вечером, 30 сентября, трое демократов проголосовали вместе со всеми республиканцами, кроме одного, за законопроект о расходах. Однако чтобы отменить закрытие правительства в ближайшие дни, нужно убедить еще пятерых демократов.

Предложение демократов, которое предусматривало увеличение финансирования здравоохранения и других сфер на $1,5 трлн, также не прошло в Сенате.

Умеренные сенаторы-демократы намекнули, что могут поддержать временный законопроект о финансировании правительства, если будут проведены серьезные переговоры по расходам на здравоохранение.

Без вмешательства Конгресса налоговые льготы по программе Obamacare закончатся 31 декабря, что грозит резким повышением страховых взносов для около 20 млн человек.

Президент Дональд Трамп предложил, что в конечном итоге может быть заключено соглашение по Obamacare. В то же время он повторил угрозы о массовых увольнениях людей.

