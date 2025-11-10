Сенатори в США досягли двопартійної угоди, яка дозволить припинити найтриваліший в історії країни шатдаун, який триває з 1 жовтня.

Про це повідомляє видання The Hill.

Сенат проголосував за відновлення роботи уряду

Сенат проголосував 60 голосами за продовження дії ухваленої Палатою представників резолюції про відновлення роботи уряду.

Зараз дивляться

Таким чином сенатори зробили перший великий крок до відновлення роботи уряду після того, як група демократів-центристів домовилася про фінансування з колегами-республіканцями з Сенату та Білим домом.

Сенатські демократи 14 разів блокували законопроєкт, ухвалений Палатою представників, про фінансування уряду.

Згода сенаторів є першим кроком до припинення шатдауну. Після проходження Сенату законопроєкт має схвалити Палата представників, також контрольована республіканцями, і потім його має підписати президент США Дональд Трамп.

Цей процес може зайняти кілька днів.

Попередній рекорд шатдауну тривав 35 днів та припав на перший термін Дональда Трампа на посаді президента і завершився в січні 2019 року.

Нагадаємо, 1 жовтня американські урядові установи тимчасово зупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт щодо продовження фінансування їхньої діяльності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.