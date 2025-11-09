Экспорт американского оружия на сумму свыше $5 млрд, которое предназначено для поддержки союзников по НАТО и Украине, был отложен из-за шатдауна.

Шатдаун в США: отложен экспорт американского оружия на $5 млрд

Как информирует Axios со ссылкой на чиновника Государственного департамента, из-за шатдауна был отложен экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд.

— Это действительно наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая поставляет многие из этих критически важных средств за границу, — сказал Axios высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Чиновник говорит, что это повлияло на поставки оружия, в частности, ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS, для таких союзников, как Дания, Хорватия и Польша.

Сейчас смотрят

— Конечный пункт назначения экспорта не четкий, но оружие, проданное союзникам по НАТО, часто передается для помощи Украине, — пишет Axios.

По словам чиновника, среди незавершенных соглашений есть как продажа оружия напрямую от правительства США союзникам по НАТО, так и лицензирование частных американских оборонных компаний на экспорт оружия.

Напомним, что по состоянию на 9 ноября 2025 года шатдаун правительства США длится уже 39 дней, став самым длинным в истории страны.

Предыдущий рекорд — 35 дней — приходился на период с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.