Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что власти и население должны готовиться к возможному военному вторжению несмотря на то, что это маловероятно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Угроза для Гренландии

– Военный конфликт маловероятен, но его нельзя исключать, – заявил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции в столице Нууку.

Сейчас смотрят

Правительство Гренландии сформирует рабочую группу, в состав которой войдут представители местных органов власти, чтобы помочь людям подготовиться.

Сейчас правительство готовит рекомендации для населения, в которых отмечается необходимость иметь дома пятидневный запас еды.

Напомним, что американский президент неоднократно заявлял, что ему нужно владеть Гренландией из соображений безопасности. А во вторник он опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором Трамп устанавливает американский флаг на острове.

Гренландия с населением 57 тыс. человек является частью Королевства Дания, однако имеет собственное правительство, которое контролирует большинство аспектов жизни, кроме обороны и внешней политики. Дания в ответ на посягательства Трампа отправила в Гренландию дополнительные войска.

– Гренландия находится под большим давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям, – заявил на пресс-конференции Мюте Б. Эгеде, министр финансов острова.

Для укрепления безопасности Гренландии Дания и семь членов НАТО на прошлой неделе отправили на остров несколько офицеров в рамках операции Арктическая устойчивость. Датское Объединенное арктическое командование теперь расширит военные учения, которые будут проводиться круглый год.

В субботу Дональд Трамп пригрозил с 1 февраля ввести новые пошлины для восьми стран НАТО, которые отправляют военных в Гренландию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа будет вынуждена ответить, если Трамп все же введет пошлины.

– Если против нас начнут торговую войну, то мы, конечно, должны ответить. Мы будем вынуждены это сделать. Надеюсь, что нам удастся убедить американцев, что это не тот путь, по которому мы должны идти, – сказала Фредериксен в датском парламенте.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.