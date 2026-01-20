Президент США Дональд Трамп распространил в своей соцсети Truth Social изображение, на котором Канада, Гренландия и Венесуэла окрашены в цвета американского флага.

Гренландия, Канада и Венесуэла в цветах флага США

Изображение, вероятно, было сгенерировано искусственным интеллектом. На нем Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете.

Напротив него полукругом размещены европейские лидеры. На стене рядом висит карта, где США, Канада, Гренландия и Венесуэла окрашены в цвета флага Соединенных Штатов.

Позже Трамп опубликовал еще одно изображение. На нем он вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио устанавливает американский флаг на Гренландии.

Посягательство Трампа на Гренландию

Дональд Трамп неоднократно выражал стремление установить контроль над Гренландией. Впервые эту идею он озвучил в 2019 году во время своего первого президентского срока.

Трамп заявляет, что Дания, в состав которой как автономная территория входит Гренландия, не обеспечила должный уровень её защиты.

По его словам, остров, который имеет выгодное стратегическое расположение и значительные запасы полезных ископаемых, является критически важным для национальной безопасности США.

Он также отмечает, что Соединенные Штаты должны владеть им, чтобы не допустить его захвата Россией или Китаем.

10 января Трамп заявил о готовности Вашингтона “принять определенные меры” в отношении острова даже без согласия его населения.

В Белом доме среди возможных способов установления контроля над Гренландией называли применение американских вооруженных сил, покупку и другие методы.

Трамп обвинил Данию в неспособности нейтрализовать угрозу со стороны РФ в Гренландии.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет введена пошлина в размере 10%. С 1 июня она вырастет до 25%.

Он добавил, что “эта пошлина будет взиматься до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии”.

С 15 по 17 января Дания проводила в Гренландии учения Арктическая устойчивость, в которых участвуют европейские страны, в том числе Германия, Швеция, Франция и Норвегия.

