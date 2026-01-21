Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що влада та населення мають готуватися до можливого військового вторгнення, попри те, що це малоймовірно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Загроза для Гренландії

– Військовий конфлікт малоймовірний, але його не можна виключати, – заявив прем’єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції в столиці Нууку.

Уряд Гренландії сформує робочу групу, до складу якої увійдуть представники місцевих органів влади, щоб допомогти людям підготуватися.

Наразі уряд готує рекомендації серед населення, де зазначається про необхідність мати вдома п’ятиденний запас їжі.

Нагадаємо, що американський президент неодноразово заявляв, що йому потрібно володіти Гренландією з міркувань безпеки. А у вівторок він опублікував створене за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому Трамп встановлює американський прапор на острові.

Гренландія з населенням 57 тис. осіб є частиною Королівства Данія, проте має власний уряд, який контролює більшість аспектів життя, крім оборони та зовнішньої політики. Данія у відповідь на зазіхання Трампа відправила до Гренландії додаткові війська.

– Гренландія перебуває під великим тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв, – заявив на пресконференції Мюте Б. Егеде, міністр фінансів острова.

Задля зміцнення безпеки Гренландії Данія та сім членів НАТО минулого тижня відправили на острів кілька офіцерів у рамках операції Арктична витривалість. Датське Об’єднане арктичне командування тепер розширить військові навчання, які будуть проводитися цілий рік.

У суботу Дональд Трамп пригрозив з 1 лютого ввести нові мита для восьми країн НАТО, які відправляють військових до Гренландії.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що Європа буде змушена відповісти, якщо Трамп все ж таки введе мита.

– Якщо проти нас розпочнуть торговельну війну, то ми, звичайно, мусимо відповісти. Ми будемо змушені це зробити. Сподіваюся, що нам вдасться переконати американців, що це не той шлях, яким ми повинні йти, – сказала Фредеріксен у данському парламенті.

