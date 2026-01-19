Министр финансов США объяснил, почему аннексия Гренландии — “не как Крым”
- Министра финансов США Бессента спросили, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от аннексии Крыма Россией.
- Скотт Бессент считает, что контроль США над Гренландией улучшит благосостояние жителей острова.
- Дональд Трамп пригрозил Европе пошлинами до 25% в случае отсутствия соглашения по Гренландии.
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что аннексия Штатами Гренландии благотворно повлияет на благосостояние жителей арктического острова.
Об этом он заявил в программе NBC News Meet the Press.
Аннексия Гренландии и Крыма
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что обложит импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии 10-процентной пошлиной. А с 1 июня она будет повышена до 25%, если не будет достигнуто соглашение о покупке острова Гренландия.
Европейские страны выступают против контроля США над Гренландией.
По словам Бессента, введение пошлин имеет целью избежать национальной чрезвычайной ситуации.
У Бессента также спросили, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией.
– Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, для Европы и для Соединенных Штатов, – ответил он.
Известно, что послы Европейского Союза провели в воскресенье экстренное заседание по ситуации вокруг Гренландии. Президент Европейского совета Антониу Кошта также заявил, что созовет чрезвычайное заседание Европейского совета в ближайшие дни.
Кошта считает, что угрозы Трампа о введении пошлин подорвут трансатлантические отношения и противоречат торговому соглашению между ЕС и США.
Администрация Трампа ранее заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в июле, которое снизило уровень пошлин на импорт из стран Европейского Союза.
Многие законодатели, в том числе и некоторые республиканцы, выступили против посягательств Трампа на Гренландию.
Гренландия является частью Дании, союзника НАТО, и некоторые демократы предупредили, что действия США против острова разрушат альянс.
На прошлой неделе делегация американских законодателей посетила Данию для встреч с датскими и гренландскими лидерами. Делегация состояла преимущественно из демократов, но в ее состав также входили сенаторы-республиканцы Том Тиллис из Северной Каролины и Лиза Мурковски из Аляски.