Министр финансов США Скотт Бессент считает, что аннексия Штатами Гренландии благотворно повлияет на благосостояние жителей арктического острова.

Об этом он заявил в программе NBC News Meet the Press.

Аннексия Гренландии и Крыма

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что обложит импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии 10-процентной пошлиной. А с 1 июня она будет повышена до 25%, если не будет достигнуто соглашение о покупке острова Гренландия.

Сейчас смотрят

Европейские страны выступают против контроля США над Гренландией.

По словам Бессента, введение пошлин имеет целью избежать национальной чрезвычайной ситуации.

У Бессента также спросили, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией.

– Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, для Европы и для Соединенных Штатов, – ответил он.

Известно, что послы Европейского Союза провели в воскресенье экстренное заседание по ситуации вокруг Гренландии. Президент Европейского совета Антониу Кошта также заявил, что созовет чрезвычайное заседание Европейского совета в ближайшие дни.

Кошта считает, что угрозы Трампа о введении пошлин подорвут трансатлантические отношения и противоречат торговому соглашению между ЕС и США.

Администрация Трампа ранее заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в июле, которое снизило уровень пошлин на импорт из стран Европейского Союза.

Многие законодатели, в том числе и некоторые республиканцы, выступили против посягательств Трампа на Гренландию.

Гренландия является частью Дании, союзника НАТО, и некоторые демократы предупредили, что действия США против острова разрушат альянс.

На прошлой неделе делегация американских законодателей посетила Данию для встреч с датскими и гренландскими лидерами. Делегация состояла преимущественно из демократов, но в ее состав также входили сенаторы-республиканцы Том Тиллис из Северной Каролины и Лиза Мурковски из Аляски.

Источник : NBC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.