Европейские страны направляют своих военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям НАТО.

Об этом министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс написал в сети X.

Почему НАТО расширяет военное присутствие в Гренландии

Рубенс Брекельманс отмечает, что Нидерланды направляют одного военного офицера в Гренландию для совместной разведки с союзниками.

После того, как первые военные проведут разведывательные работы, союзники разработают планы по организации военных учений на острове.

Отмечается, что следующим шагом может стать развертывание в Гренландии более масштабной операции НАТО под названием Arctic Sentry.

Министр отмечает, что вопрос операции члены союза рассмотрят в ближайшее время.

По его словам, правительство Нидерландов относится к этой инициативе положительно.

– Безопасность в арктическом регионе (включая Гренландию) имеет стратегическое значение для всех членов НАТО, – подытожил министр.

Отметим, что ряд европейских стран на этой неделе объявили об отправке своих военных в Гренландию.

Это происходит на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это якобы две собачьи упряжки.

Гренландия заявила, что в условиях кризиса выбирает Данию, а не США. А президент США Дональд Трамп в ответ на это заявление сказал, что не согласен и считает нежелание Гренландии стать частью Америки “их проблемой”.

Между тем, согласно последним опросам, только 17% американцев поддерживают идею Трампа о приобретении Гренландии.

