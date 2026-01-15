Гренландия в центре внимания НАТО: союзники готовят операцию Arctic Sentry
- Европейские союзники направляют военных офицеров в Гренландию для совместной разведки и подготовки будущих учений НАТО.
- В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что безопасность арктического региона имеет стратегическое значение для всех стран Альянса.
- Страны НАТО рассматривают возможность запуска операции Arctic Sentry и расширения военного присутствия в Гренландии.
Европейские страны направляют своих военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям НАТО.
Об этом министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс написал в сети X.
Почему НАТО расширяет военное присутствие в Гренландии
Рубенс Брекельманс отмечает, что Нидерланды направляют одного военного офицера в Гренландию для совместной разведки с союзниками.
После того, как первые военные проведут разведывательные работы, союзники разработают планы по организации военных учений на острове.
Отмечается, что следующим шагом может стать развертывание в Гренландии более масштабной операции НАТО под названием Arctic Sentry.
Министр отмечает, что вопрос операции члены союза рассмотрят в ближайшее время.
По его словам, правительство Нидерландов относится к этой инициативе положительно.
– Безопасность в арктическом регионе (включая Гренландию) имеет стратегическое значение для всех членов НАТО, – подытожил министр.
Отметим, что ряд европейских стран на этой неделе объявили об отправке своих военных в Гренландию.
Это происходит на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это якобы две собачьи упряжки.
Гренландия заявила, что в условиях кризиса выбирает Данию, а не США. А президент США Дональд Трамп в ответ на это заявление сказал, что не согласен и считает нежелание Гренландии стать частью Америки “их проблемой”.
Между тем, согласно последним опросам, только 17% американцев поддерживают идею Трампа о приобретении Гренландии.