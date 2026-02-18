Администрация президента США Дональда Трампа стала ближе к большой войне на Ближнем Востоке, чем осознает большинство американцев, и начаться она может очень скоро.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Axios.

Военная операция США в Иране: что известно

Отмечается, что американская военная операция в Иране, вероятно, будет очень масштабной и продлится неделями.

Сейчас смотрят

По информации источников, она будет больше похожа на полноценную войну, чем точечные специальные мероприятия в Венесуэле.

Также они отмечают, что речь идет, вероятно, о совместной американо-израильской кампании, которая будет иметь гораздо более широкий масштаб и будет иметь более экзистенциальное значение для режима, чем 12-дневная война под руководством Израиля прошлым летом.

– Такая война окажет драматическое влияние на весь регион и будет иметь серьезные последствия для оставшихся трех лет президентства Трампа… Военное вмешательство США на Ближнем Востоке может быть самым значительным за последние как минимум десять лет, – отмечают журналисты.

Они напомнили, что Трамп был почти готов нанести удар по Ирану в начале января из-за того, как режим убил тысячи протестующих в начале января.

Однако окно возможностей закрылось, и администрация перешла к двустороннему подходу: ядерные переговоры в сочетании с масштабным наращиванием военной силы.

Зводя время и привлекая столько сил, Трамп усилил ожидания относительно того, как будет выглядеть операция, если соглашение не удастся достичь, а это соглашение пока выглядит маловероятным.

Во время мероприятий в Женеве советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф три часа проводили встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

После нее обе стороны заявили, что переговоры якобы достигли прогресса, однако разногласия остаются значительными, и американские чиновники настроены не оптимистично относительно их преодоления.

Так, вице-президент Венс заявил Fox News, что переговоры прошли хорошо в некоторых аспектах, но в других – было очень четко, что президент установил красные линии, которые иранцы пока не готовы признать и соблюдать.

В ответ он четко дал понять, что хотя Вашингтон и хочет соглашения, он может определить, что дипломатия достигла естественного конца.

Как изменилась армия США на фоне обострения ситуации

Издание обратило внимание на то, что армада Трампа выросла до двух авианосцев, десятка военных кораблей, сотен истребителей и нескольких систем противовоздушной обороны. Еще часть огневой мощи все еще в пути. Также более 150 военных грузовых рейсов США перевезли системы вооружения и боеприпасы на Ближний Восток.

По подсчетам, только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей – F-35, F-22 и F-16.

– Противостояние с Ираном длится так долго, что многие американцы, вероятно, уже не обращают на него внимания. Война может начаться быстрее и быть гораздо масштабнее, чем большинство осознает, – говорят источники.

Ситуацию осложняет и военная и риторическая активность Дональда Трампа, которая затрудняет ему отступление без существенных уступок со стороны Ирана в отношении его ядерной программы.

Советники американского президента считают, что развертывание вооружения вблизи Ирана – это не просто блеф, однако известен факт, что с Трампом может случиться все что угодно.

– Тем не менее все указывает на то, что он нажмет на курок, если переговоры провалятся, – отмечают в издании.

В то же время израильские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что израильское правительство, настаивающее на максималистском сценарии, направленном на смену режима, а также на ядерную и ракетную программы Ирана, готовится к сценарию войны в течение нескольких лет.

Некоторые источники в США сообщили Axios, что США может понадобиться больше времени. Так, сенатор Линдси Грэм (республиканец от Конгресса) сказал, что удары могут произойти через несколько недель. Но другие говорят, что сроки могут быть короче.

– Босу это надоело. Некоторые люди из его окружения предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что есть 90% вероятность того, что мы увидим кинетические действия в ближайшие несколько недель, – заявил один из советников Трампа.

Журналисты напомнили, что после переговоров в Женеве официальные лица США заявили, что Иран должен вернуться с подробным предложением через две недели.

Напомним, Иран угрожает масштабным конфликтом в случае военных действий США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.