Соединенные Штаты готовятся к возможной затяжной военной операции против Ирана на случай соответствующего приказа президента, параллельно усиливая военное присутствие на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Подготовка США к операции против Ирана: что известно

По словам собеседников Reuters, американские военные активизировали планирование возможной операции против Ирана, которая может длиться несколько недель и предусматривать масштабные удары.

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что смена режима в Тегеране является “лучшим сценарием”, однако не уточнил, кого считает потенциальным лидером Ирана.

В Белом доме подтвердили отправку на Ближний Восток второго авианосца, а также истребителей, эсминцев и тысяч военнослужащих.

По словам представительницы администрации Анны Келли, президент “рассматривает все варианты” в отношении Ирана. В то же время Пентагон воздерживается от публичных комментариев.

Источники отмечают, что новые планы значительно сложнее предыдущих операций.

Если во время операции Midnight Hammer в 2025 году удары наносились преимущественно по ядерным объектам, то теперь потенциальными целями могут стать иранские государственные учреждения и объекты силовых структур.

В США также ожидают неизбежного ответа Ирана, что может привести к длительному обмену ударами.

Трамп заявил, что договариваться с Тегераном сложно, а иногда, по его словам, “нужно вселить страх”.

Авианосец USS Gerald R. Ford присоединится к ударной группе USS Abraham Lincoln, которая уже находится в регионе. Кораблю понадобится не менее недели, чтобы добраться до Ближнего Востока из Карибского бассейна.

Несмотря на военные приготовления, дипломатические контакты продолжаются.

По данным Reuters, во вторник в Женеве запланирован новый раунд переговоров с участием американских спецпосланцев Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Переговоры с иранской стороной будут проходить при посредничестве Омана.

В то же время позиции сторон остаются далекими: Иран готов обсуждать только ядерную программу и снятие санкций, тогда как США настаивают на более широкой повестке дня — включая баллистические ракеты, региональную политику и права человека.

Источник : Deutsche Welle

