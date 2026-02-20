В РФ горит завод по производству Искандеров, в Ижевске закрыт аэропорт из-за БпЛА
- Россияне сообщают в сети о взрывах в городе Воткинск Удмуртской Республики, жители публикуют видео с громкими звуками в разных районах.
- В аэропорту Ижевска временно ограничили взлет и посадку самолетов из-за угрозы применения беспилотников.
В сети россияне активно распространяют видео и сообщения о громких звуках в одном из городов Удмуртии.
Местные власти ввели ограничения в работе аэропорта Ижевска, пользователи обсуждают возможную атаку беспилотников.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в городах Удмуртии: что известно
В социальных сетях и местных чатах появляются сообщения о взрывах в городе Воткинск. Подписчики публикуют видео и отмечают, что резкие звуки были слышны в разных районах города.
Ролики быстро распространились по сети и вызвали активное обсуждение.
Некоторые жители предполагают, что причиной громких звуков могли стать беспилотники. Пользователи публикуют новые кадры и оставляют комментарии, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия.
В то же время появилась информация о введении мер безопасности в соседнем регионе. В аэропорту Ижевска временно ограничили взлет и посадку самолетов. Сообщают, что такое решение связано с угрозой применения БпЛА.
Также поступает информация об опасности использования дронов на территории Удмуртской Республики.
В сети распространяют сообщения о вероятной атаке на предприятие, где производят ракетные комплексы Искандер.
Речь идет о заводе в Воткинске. Подтверждения этой информации на момент публикации нет.