В сети россияне активно распространяют видео и сообщения о громких звуках в одном из городов Удмуртии.

Местные власти ввели ограничения в работе аэропорта Ижевска, пользователи обсуждают возможную атаку беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ.

Взрывы в городах Удмуртии: что известно

В социальных сетях и местных чатах появляются сообщения о взрывах в городе Воткинск. Подписчики публикуют видео и отмечают, что резкие звуки были слышны в разных районах города.

Ролики быстро распространились по сети и вызвали активное обсуждение.

Некоторые жители предполагают, что причиной громких звуков могли стать беспилотники. Пользователи публикуют новые кадры и оставляют комментарии, пытаясь выяснить обстоятельства происшествия.

В то же время появилась информация о введении мер безопасности в соседнем регионе. В аэропорту Ижевска временно ограничили взлет и посадку самолетов. Сообщают, что такое решение связано с угрозой применения БпЛА.

Также поступает информация об опасности использования дронов на территории Удмуртской Республики.

В сети распространяют сообщения о вероятной атаке на предприятие, где производят ракетные комплексы Искандер.

Речь идет о заводе в Воткинске. Подтверждения этой информации на момент публикации нет.

