Утром 18 февраля в российских Чебоксарах раздалась серия взрывов.

Об этом сообщили местные жители, а также Telegram-канал ASTRA.

По их данным, вероятное попадание могло произойти по территории оборонного предприятия ВНИИР-Прогресс.

Взрывы в Чебоксарах

Очевидцы утверждают, что видели по меньшей мере три упавших в городе беспилотника. Один из них якобы приземлился возле магазина, еще один – у завода ВНИИР-Прогресс.

Активисты ASTRA проанализировали видео с места происшествия. Пока точно неизвестно, что именно стало источником задымления или пожара, однако зафиксированная локация расположена недалеко от магазина Ромашка, о котором упоминали местные. По оценкам издания, от этой точки до предприятия около 800–900 метров.

Губернатор региона Олег Николаев в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки беспилотников, однако о возможных последствиях для завода не сообщил.

Что известно о ВНИИР-Прогрессе

Предприятие ВНИИР-Прогресс работает на нужды российского военно-промышленного комплекса.

В частности, оно изготовляет антенны Комета, применяемые для повышения устойчивости российских дронов к средствам радиоэлектронной борьбы.

Вибухи у Чебоксарах

Фото: Telegram-канал ASTRA

Также завод производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем Glonass, GPS и Galileo, включая модули Комета.

Эти компоненты используются в дронах-камикадзе типа Shahed, ракетах комплексов Искандер-М и Калибр, а также в модулях УМПК для авиационных бомб.

Расстояние от украинской границы до Чебоксар составляет около 1000 километров.

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

