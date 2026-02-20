У мережі росіяни активно поширюють відео та повідомлення про гучні звуки в одному з міст Удмуртії.

Місцева влада запровадила обмеження в роботі аеропорту Іжевська, користувачі обговорюють можливу атаку безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибухи в містах Удмуртії: що відомо

У соціальних мережах і місцевих чатах з’являються повідомлення про вибухи в місті Воткинськ. Підписники публікують відео та зазначають, що різкі звуки було чутно в різних районах міста.

Ролики швидко поширилися мережею та спричинили активне обговорення.

Деякі жителі припускають, що причиною гучних звуків могли стати безпілотники. Користувачі публікують нові кадри та залишають коментарі, намагаючись з’ясувати обставини події.

Водночас з’явилася інформація про запровадження заходів безпеки в сусідньому регіоні.

В аеропорту Іжевська тимчасово обмежили зліт і посадку літаків. Повідомляють, що таке рішення пов’язане із загрозою застосування БпЛА.

Також надходить інформація про загрозу застосування безпілотників на території Удмуртської Республіки.

У мережі поширюють повідомлення про ймовірну атаку на підприємство, де виробляють ракетні комплекси Іскандер.

Йдеться про завод у Воткінську. Підтвердження цієї інформації станом на момент публікації немає.

