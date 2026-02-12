Россия впервые осуществила боевой пуск новейшей баллистической ракеты Орешник во время удара по Украине утром 21 ноября 2024 года.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, какие характеристики ракеты Орешник, что о ней известно, какими могут быть последствия поражения.

Ракета Орешник: технические характеристики

— Собственно, ракета Орешник запускается с мобильной пусковой установки. На пусковой установке находится только одна такая ракета. Комплекс называется 15П771, ракета называется Р-28. В общем стандартные характеристики по скорости для баллистической ракеты. Скорость в режиме полета может достигать 28 тыс. км в час. То есть 28 М. А во время подлета она уже достигает 10 М, — рассказал эксперт.

Ракета имеет боевую часть, которая разделяется на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей, объяснил Валерий Романенко.

— Они входили в атмосферу. Очень ярко — это называют снопами. И то, что они входили, как раз видели в Днепре, — обратил внимание он.

По его словам, это никоим образом не высокоточное оружие, ведь отклонение от цели может составлять до 50 м.

По мнению Валерия Романенко, Орешник — просто предупреждение о том, что Россия готова применить ракеты такого класса, против которых европейские страны практически не имеют систем, способных их сбивать.

— Поэтому Германия сейчас взяла на вооружение системы, закупила в Израиле щит Давида и Arrow, которые способны бороться с такого типа ракетами, — подчеркнул он.

Ракета Орешник с ядерным снаряжением: какими будут последствия

Валерий Романенко рассказал, какими могут быть последствия поражения, если применить ракету Орешник с ядерным снаряжением.

— Это будет радиоактивное загрязнение. Долговременное последствие на огромных территориях, в зависимости от розы ветров в момент взрыва. Радиоактивное загрязнение можно понести и на Россию, и на Беларусь, и на Турцию, и на Европу. Я не думаю, что россияне позволят себе такое, — предположил он.

По его словам, ближайший стандарт для таких индивидуальных боеголовок — это 150 килотонн.

Для сравнения, сброшенная на Хиросиму бомба в 1945 году имела 20 килотонн. Тогда был уничтожен практически целый город в Японии.

— Шесть боеголовок разбросаны в радиусе несколько десятков км, может быть, если там индивидуально наведены и на максимальную дальность. То есть размером с пол Днепропетровской области может быть радиоактивное загрязнение в начальный момент. Это оружие средней дальности, в общем ракетно-ядерной войны. Если такое оружие применят по Европе — это серьезно будет Третья мировая война, — отметил авиаэксперт.

Орешник в Беларуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что из России в Беларусь 17 декабря доставили ракетный комплекс Орешник.

17 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс Орешник встанет на боевое дежурство до конца 2025 года.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, информация об Орешнике в Беларуси — это пропаганда страха для Европы. Он подчеркнул, что это оружие носит исключительно информационный характер.

