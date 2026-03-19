Трамп не планирует вводить войска в Иран, но не исключает “все варианты”
- Дональд Трамп заявил, что США не развертывают войска на Ближнем Востоке, несмотря на сообщения СМИ.
- В Белом доме подчеркнули, что решения об отправке наземных сил пока нет, но все варианты остаются открытыми.
- По данным CNN, в регион уже перебросили подразделение морской пехоты, однако дальнейшие шаги США остаются неопределенными.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном развертывании тысяч американских военных на Ближнем Востоке.
Такую информацию накануне публиковали журналисты агентства Reuters.
Войска США на Ближнем Востоке: что известно
Так, Дональд Трамп заявил, что размещения войск пока нет.
– Нет, я никуда не размещаю войска. Если бы размещал, я бы вам точно не сказал, но я не размещаю войска, – сообщил Трамп в Овальном кабинете в четверг, 19 марта.
В то же время отмечается, что в этот же день чиновник Белого дома сообщил CNN на условиях анонимности, что хотя решения об отправке наземных войск еще нет, президент США “мудро держит все варианты в своем распоряжении”.
По данным журналистов, экспедиционное подразделение морской пехоты США уже развернуто на Ближнем Востоке, однако неясно, отправят ли США туда наземные войска и когда именно.
Напомним, главы МИД 12 стран призвали Иран к деэскалации в регионе.
Ранее в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза заявляли, что не хотят эскалации войны вокруг Ирана.
В частности, европейские дипломаты осторожно отнеслись даже к идее перенаправления уже имеющейся военно-морской миссии в Красном море к Ормузскому проливу.
В Японии также заявляли, что не планируют отправлять корабли для сопровождения танкеров в этом районе.
Великобритания пока не готова брать на себя обязательства по полноценной военно-морской миссии, хотя премьер Кир Стармер отмечал, что будет изучать возможные варианты вместе с союзниками.