Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном развертывании тысяч американских военных на Ближнем Востоке.

Такую информацию накануне публиковали журналисты агентства Reuters.

Войска США на Ближнем Востоке: что известно

Так, Дональд Трамп заявил, что размещения войск пока нет.

– Нет, я никуда не размещаю войска. Если бы размещал, я бы вам точно не сказал, но я не размещаю войска, – сообщил Трамп в Овальном кабинете в четверг, 19 марта.

В то же время отмечается, что в этот же день чиновник Белого дома сообщил CNN на условиях анонимности, что хотя решения об отправке наземных войск еще нет, президент США “мудро держит все варианты в своем распоряжении”.

По данным журналистов, экспедиционное подразделение морской пехоты США уже развернуто на Ближнем Востоке, однако неясно, отправят ли США туда наземные войска и когда именно.

Напомним, главы МИД 12 стран призвали Иран к деэскалации в регионе.

Ранее в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза заявляли, что не хотят эскалации войны вокруг Ирана.

В частности, европейские дипломаты осторожно отнеслись даже к идее перенаправления уже имеющейся военно-морской миссии в Красном море к Ормузскому проливу.

В Японии также заявляли, что не планируют отправлять корабли для сопровождения танкеров в этом районе.

Великобритания пока не готова брать на себя обязательства по полноценной военно-морской миссии, хотя премьер Кир Стармер отмечал, что будет изучать возможные варианты вместе с союзниками.

Источник : CNN

