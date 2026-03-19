Трамп не планує розгортати війська в Ірані, але не виключає “всі варіанти”
- Дональд Трамп заявив, що США не розгортають війська на Близькому Сході, попри повідомлення ЗМІ.
- У Білому домі наголосили, що рішення про відправку наземних сил наразі немає, але всі варіанти залишаються відкритими.
- За даними CNN, у регіон вже перекинули підрозділ морської піхоти, однак подальші кроки США залишаються невизначеними.
Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про можливе розгортання тисяч американських військових на Близькому Сході.
Таку інформацію напередодні публікували журналісти агентства Reuters.
Війська США на Близькому Сході: що відомо
Так, Дональд Трамп заявив, що розміщення військ наразі немає.
– Ні, я нікуди не розміщую війська. Якби розміщував, я б вам точно не сказав, але я не розміщую війська, – повідомив Трамп в Овальному кабінеті в четвер, 19 березня.
Водночас зазначається, що в цей же день чиновник Білого дому повідомив CNN на умовах анонімності, що хоча рішення про відправку наземних військ ще немає, президент США “мудро тримає всі варіанти у своєму розпорядженні”.
За даними журналістів, експедиційний підрозділ морської піхоти США вже розгорнули на Близькому Сході, однак неясно, чи США відправлять туди наземні війська, і коли саме.
Нагадаємо, глави МЗС 12 країн закликали Іран до деескалації в регіоні.
Раніше у Брюсселі міністри закордонних справ Євросоюзу заявляли, що не хочуть ескалації війни довкола Ірану.
Зокрема, європейські дипломати обережно поставилися навіть до ідеї перенаправлення вже наявної військово-морської місії в Червоному морі до Ормузької протоки.
У Японії також заявляли, що не планують відправляти кораблі для супроводу танкерів у цьому районі.
Велика Британія поки не готова брати на себе зобов’язання щодо повноцінної військово-морської місії, хоча прем’єр Кір Стармер зазначав, що вивчатиме можливі варіанти разом із союзниками.