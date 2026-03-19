Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про можливе розгортання тисяч американських військових на Близькому Сході.

Таку інформацію напередодні публікували журналісти агентства Reuters.

Війська США на Близькому Сході: що відомо

Так, Дональд Трамп заявив, що розміщення військ наразі немає.

– Ні, я нікуди не розміщую війська. Якби розміщував, я б вам точно не сказав, але я не розміщую війська, – повідомив Трамп в Овальному кабінеті в четвер, 19 березня.

Водночас зазначається, що в цей же день чиновник Білого дому повідомив CNN на умовах анонімності, що хоча рішення про відправку наземних військ ще немає, президент США “мудро тримає всі варіанти у своєму розпорядженні”.

За даними журналістів, експедиційний підрозділ морської піхоти США вже розгорнули на Близькому Сході, однак неясно, чи США відправлять туди наземні війська, і коли саме.

Нагадаємо, глави МЗС 12 країн закликали Іран до деескалації в регіоні.

Раніше у Брюсселі міністри закордонних справ Євросоюзу заявляли, що не хочуть ескалації війни довкола Ірану.

Зокрема, європейські дипломати обережно поставилися навіть до ідеї перенаправлення вже наявної військово-морської місії в Червоному морі до Ормузької протоки.

У Японії також заявляли, що не планують відправляти кораблі для супроводу танкерів у цьому районі.

Велика Британія поки не готова брати на себе зобов’язання щодо повноцінної військово-морської місії, хоча прем’єр Кір Стармер зазначав, що вивчатиме можливі варіанти разом із союзниками.

Джерело : CNN

