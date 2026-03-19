Міністри закордонних справ 12 арабських та ісламських держав закликали Іран негайно припинити атаки на країни регіону та утриматися від дій, які загрожують стабільності на Близькому Сході.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді, яку цитує турецьке агентство Anadolu.

Заяви глав МЗС щодо Ірану на зустрічі в Ер-Ріяді

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 19 березня відбулася зустріч міністрів закордонних справ Азербайджану, Бахрейну, Єгипту, Йорданії, Кувейту, Лівану, Пакистану, Катару, Саудівської Аравії, Сирії, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Зараз дивляться

Головною темою переговорів були питання безпеки та стабільності в регіоні на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

У спільній заяві за підсумками зустрічі учасники засудили навмисні атаки Ірану із застосуванням балістичних ракет і безпілотників, спрямовані по житлових районах та цивільній інфраструктурі.

У документі зазначається, що під ударами опинялися нафтові об’єкти, опріснювальні установки, аеропорти, житлові комплекси та дипломатичні установи.

Міністри наголосили, що такі атаки не можуть бути виправдані за жодних обставин.

Вони також підтвердили право своїх держав на самозахист відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Окремо глави МЗС закликали Тегеран поважати міжнародне право та принципи добросусідства як перший крок до деескалації і відновлення стабільності в регіоні.

Які ще вимоги висунули Ірану

Учасники саміту заявили, що майбутнє відносин із Тегераном залежатиме від поваги до суверенітету їхніх держав, невтручання у внутрішні справи та відмови від погроз сусідам.

Крім того, вони закликали іранську владу утриматися від дій, які можуть поставити під загрозу міжнародне судноплавство в Ормузькій протоці та морську безпеку в Баб-ель-Мандебській протоці.

Також міністри підтвердили підтримку суверенітету, стабільності й територіальної цілісності Лівану та засудили ізраїльські удари по цій країні.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити консультації та координацію для реагування на події в регіоні.

Раніше у Брюсселі міністри закордонних справ Євросоюзу заявляли, що не хочуть ескалації війни довкола Ірану.

Зокрема, європейські дипломати обережно поставилися навіть до ідеї перенаправлення вже наявної військово-морської місії в Червоному морі до Ормузької протоки.

У Японії також заявляли, що не планують відправляти кораблі для супроводу танкерів у цьому районі.

Велика Британія поки не готова брати на себе зобов’язання щодо повноцінної військово-морської місії, хоча прем’єр Кір Стармер зазначав, що вивчатиме можливі варіанти разом із союзниками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.