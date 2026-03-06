Россия передает Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Россия передает разведданные Ирану

Трое чиновников, имеющих доступ к разведывательным данным, сообщили, что с начала войны в Иране Россия передала Тегерану информацию о расположении американских военных объектов, в частности, кораблей и самолетов.

— Похоже, что это довольно комплексные усилия, — сказал источник.

При этом масштабы помощи России Ирану в определении целей остаются неясными.

Чиновники отметили, что менее чем через неделю после начала боевых действий способность иранских военных самостоятельно определять места нахождения американских сил значительно снизилась.

Аналитики отмечают, что обмен разведданными соответствует характеру ударов Ирана по американским войскам.

Эти атаки направлены на инфраструктуру командования и управления, радары, а также временные сооружения. Один из таких ударов произошел в Кувейте, где погибли шесть военнослужащих.

В последние дни Иран также нанес удар по отделению ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

— Иран наносит очень точные удары по радарам раннего предупреждения или радарам за горизонтом. Они делают это очень целенаправленно. Они нацелены на командование и управление, — сказала Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам в Фонде Карнеги.

Иран имеет только несколько военных спутников и не обладает собственной спутниковой группой. Поэтому снимки, которые предоставляет Россия, имеют для Тегерана особую ценность.

Москва обладает значительно более развитыми космическими возможностями. Кроме того, Кремль усовершенствовал собственные системы наведения после многолетней войны в Украине, отметила Массикот.

Иран был одним из главных союзников России во время войны в Украине. Тегеран делился технологиями для производства дешевых ударных дронов.

— Россияне хорошо знают о помощи, которую мы оказываем украинцам. Я думаю, они были очень рады попытаться взять реванш, — сказал один из чиновников, осведомленный о поддержке Москвой Тегерана.

По его словам, качество российской разведки уступает американской, однако все равно остается одной из лучших в мире.

Участие Китая в войне в Иране

Два чиновника, знакомые с поддержкой Ирана со стороны России, заявили, что Китай, вероятно, не участвует в помощи Тегерану в обороне, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Китайское посольство в Вашингтоне в своем заявлении упомянуло о дипломатических усилиях Пекина по привлечению партнеров в регионе с начала войны и заявило, что конфликт должен быть “немедленно прекращен”.

В то же время CNN со ссылкой на источники пишет, что США располагают разведданными, свидетельствующими о том, что Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет.

Китай в значительной степени зависит от иранской нефти и, по сообщениям, оказывает давление на Тегеран, чтобы тот обеспечил безопасный проход судов через Ормузский пролив.

— Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, ведь она угрожает их энергетическим поставкам, — сказал один из источников, знакомых с ситуацией.

ЦРУ отказалось от комментариев. CNN также обратился к китайскому посольству в Вашингтоне с просьбой прокомментировать эту информацию.

