В Венгрии после закрытия избирательных участков опубликовали первые результаты парламентских выборов. По предварительным данным, лидирует оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра.

По данным на 22:27 по киевскому времени 12 апреля, подсчитали 60,24% бюллетеней. Из них 47,23% приходится на партийные списки и 73,25% — на мажоритарные округа.

Национальное избирательное бюро Венгрии обновляет данные в режиме реального времени по указанной ссылке.

Распределение мест в парламенте (всего 199 мандатов) выглядит так: Тиса — 136, Фидес — 56, правая партия Наша Родина — 7.

По партийным спискам результаты такие: Тиса — 52,80%, Фидес — 38,55%, правая партия Наша Родина — 6,03%.

По состоянию на 00:40 по киевскому времени 13 апреля подсчитано уже 96,89 % бюллетеней. Распределение мест в парламенте: Тиса — 138, Фидес — 55, правая партия Наша Родина — 6.

По партийным спискам результаты также изменились: Тиса — 53,66 %, Фидес — 37,75 %, правая партия Наша Родина — 5,90 %.

Таким образом, Тиса получает конституционное большинство. Это дает ей возможность изменять конституцию Венгрии и ключевые законы.

В мажоритарных округах большинство голосов также получает Тиса. В то же время в предыдущие годы избиратели из регионов чаще поддерживали Фидес.

Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии.

— Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с победой по телефону, – написал он в Facebook.

