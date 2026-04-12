По состоянию на 15:00 воскресенья 12 апреля явка на парламентских выборах в Венгрии составила 66,01%, что соответствует 4 968 713 голосам.

Об этом сообщает Telex.

Уровень явки по состоянию на 15:00 превысил показатель на это же время в 2022 году, когда он составлял 52,8%.

Наибольшую активность демонстрируют округа, где, по предварительным данным, лидирует оппозиционная Тиса.

На высокий уровень явки уже отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Голосует очень много людей. Это означает одно: если мы хотим защитить безопасность Венгрии, ни один патриот не может остаться дома! Только Фидес! Вперёд, к победе! — написал он в соцсетях.

Выборы в Венгрии — контекст

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы.

Согласно опросам, партия действующего премьера Виктора Орбана Фидес, которая находится у власти более десяти лет, уступает оппозиционной Тисе, которую возглавляет Петер Мадяр.

Во время предвыборной кампании Орбан сосредоточил внимание на так называемых “угрозах” со стороны Украины.

Улицы венгерских городов заполнили плакаты Фидес с изображениями президента Украины Владимира Зеленского и европейских чиновников, которых представляли как угрозу венгерскому суверенитету.

Одним из ключевых пунктов программы Орбана стал вопрос поставок энергоресурсов из России.

Он подчёркивал, что они дешевле и выгоднее для венгров.

Венгерский премьер также обвинял Украину в необоснованном прекращении транспортировки российской нефти по маршруту Дружба.

Оппозиция вс вою очередь заявляет о намерении сменить власть, пересмотреть отношения с Европейским Союзом и прекратить тесное сотрудничество с Россией.

Орбан также пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа, который ранее призывал венгров голосовать за своего «друга и победителя» Орбана.

