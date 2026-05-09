Вокруг Москвы возводят новое кольцо обороны с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь. В то же время Яндекс скрыл резиденцию российского диктатора Владимира Путина на своих спутниковых картах, наложив на объект специальное размытие.

Вокруг Москвы создают еще одно кольцо ПВО

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на анализ OSINT-энтузиастов, изучивших спутниковые снимки московского региона и соседних областей.

Отмечается, что российская столица постепенно окружается новым оборонительным кольцом из систем противовоздушной обороны.

В частности, речь идет о зенитных комплексах Панцирь, установленных на специальных башнях. Первую такую ​​позицию удалось обнаружить и определить местоположение еще в феврале вблизи Каширы благодаря анализу фотографий со следами работы ПВО.

С 2023 вокруг российской столицы развернули более 100 единиц систем противовоздушной обороны. Такие данные приводит издание, опираясь на анализ интерактивной карты оборонительных объектов РФ.

Согласно данным мониторинга, процесс активного наращивания оборонных мощностей вокруг Москвы продолжается на протяжении последних трех лет.

Резиденцию российского диктатора на Валдае, где он проводит много времени вместе с Алиной Кабаевой и детьми, теперь охраняют более 25 систем противовоздушной обороны.

