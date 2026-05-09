Навколо Москви зводять нове кільце оборони з використанням зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир. Водночас Яндекс приховав резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на своїх супутникових картах, наклавши на об’єкт спеціальне розмиття.

Навколо Москви створюють ще одне кільце ППО

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на аналіз OSINT-ентузіастів, які вивчили супутникові знімки московського регіону та сусідніх областей.

Зазначається, що російську столицю поступово оточують новим оборонним кільцем з систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Зокрема, йдеться про зенітні комплекси Панцир, встановлені на спеціальних вежах. Першу таку позицію вдалося виявити та геолокувати ще в лютому поблизу Кашири завдяки аналізу фотографій зі слідами роботи ППО.

З 2023 року навколо російської столиці розгорнули понад 100 одиниць систем протиповітряної оборони. Такі дані наводить видання, спираючись на аналіз інтерактивної карти оборонних об’єктів РФ.

Згідно з даними моніторингу, процес активного нарощування оборонних потужностей навколо Москви триває безперервно протягом останніх трьох років.

Резиденцію російського диктатора на Валдаї, де він багато часу проводить разом з Аліною Кабаєвою та дітьми, тепер охороняють понад 25 систем протиповітряної оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.