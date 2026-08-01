В Гдыне польская полиция задержала мужчину, который дважды ударил украинку палкой по голове. Полиция расследует все детали инцидента.

Об этом сообщает TVN24.

Нападение на украинку в Гдыне

Напомним, что днем в польском городе Гдыня 40-летняя украинка возвращалась с работы домой. По дороге женщина встретила знакомую — они поговорили и разошлись. После этого неизвестный мужчина подошел сзади, ударил женщину палкой по голове и сразу же скрылся.

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Пострадавшая попала в больницу.

В субботу задержали подозреваемого — 76-летнего гражданина Польши.

— На данный момент установленные обстоятельства не указывают на то, что инцидент носил характер преступления, совершенного на почве национальной ненависти. По данному делу продолжаются дальнейшие процессуальные действия, — сообщила Поморская полиция.

Согласно предварительным выводам полиции, женщина получила два удара деревянной прогулочной палкой по затылку от неизвестного мужчины, сообщили в пресс-службе полицейского управления в Гдыне.

Портал Trojmiasto.pl опубликовал видеозапись инцидента. На ней видна окровавленная женщина, которая говорит, что не видела нападавшего, атаковавшего ее сзади.

Портал In Poland сообщает, что пострадавшую зовут Алла, она пять лет назад приехала в Польшу с маленькой дочерью. Женщина отметила, что за годы жизни в Польше на нее впервые напали. Алла рассказала журналисту In Poland, что на момент инцидента записывала голосовое сообщение коллегам на украинском языке.

27 июля в польском Вроцлаве побили украинцев из-за того, что говорили на украинском языке. Суд во Вроцлаве отправил под трехмесячный арест двух мужчин, подозреваемых в избиении.

Фото: Pomorska Policja

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