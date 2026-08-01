У Гдині польська поліція затримала чоловіка, який двічі вдарив українку палицею по голові. Поліція розслідує всі деталі інциденту.

Про це повідомляє TVN24.

Напад на українку в Гдині

Нагадаємо, що вдень у польському місті Гдиня 40-річна українка поверталася з роботи додому. Дорогою жінка зустріла знайому — вони поговорили та розійшлися. Після цього невідомий чоловік підійшов іззаду та вдарив жінку палицею по голові та одразу втік.

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Потерпіла потрапила до лікарні.

У суботу затримали підозрюваного — 76-річного громадянина Польщі.

— Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, скоєного на ґрунті національної ненависті. У цій справі тривають подальші процесуальні дії, — повідомила Поморська поліція.

Згідно з попередніми висновками поліції, жінка отримала два удари дерев’яною прогулянковою палицею по потилиці від невідомого чоловіка, повідомили у пресслужбі поліцейського управління в Гдині.

Портал Trojmiasto.pl опублікував відеозапис інциденту. На ньому видно закривавлену жінку, яка каже, що не бачила нападника, який атакував її ззаду.

Портал In Poland повідомляє, що постраждалу звати Алла, вона п’ять років тому приїхала до Польщі із маленькою донькою. Жінка зазначила, що за роки життя в Польщі на неї вперше напали. Алла розповіла журналісту In Poland, що на момент інциденту записувала голосове повідомлення колегам українською мовою.

27 липня у польському Вроцлаві побили українців через те, що говорили українською мовою. Суд у Вроцлаві відправив під тримісячний арешт двох чоловіків, яких підозрюють у побитті.

Фото: Pomorska Policja

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