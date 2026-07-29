Суд в польском Вроцлаве избрал трехмесячный арест двум мужчинам, подозреваемым в жестоком избиении пары из Украины. Еще одного предполагаемого участника нападения продолжают разыскивать.

Суд во Вроцлаве арестовал двух подозреваемых в избиении украинской пары

Как сообщил спикер Окружной прокуратуры Вроцлава Якуб Длубач, суд согласился с доводами стороны обвинения и отправил обоих подозреваемых под временный арест сроком на три месяца. У защиты есть семь дней, чтобы обжаловать это решение.

Расследование дела продолжается. Польские правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства нападения. Третьего подозреваемого пока не задержали.

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Напомним, что несколько дней назад в польском Вроцлаве избили украинцев, которые говорили на родном языке. Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипломатам срочно отреагировать на инцидент.

Впоследствии стали известны подробности инцидента. Потерпевшие — 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим — рассказали, что после конфликта в местном магазине трое мужчин выжидали пару возле их автомобиля. Там, по словам девушки, они применили кулаки, ноги и электрошокеры.

На следующий день во Вроцлаве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении граждан Украины. Один из них пытался выехать из города, однако его задержали сотрудники антитеррористического подразделения полиции.

По данным польских медиа, задержанным 27 и 45 лет. Один из мужчин раньше имел проблемы с законом, а другого связывают со средой футбольных хулиганов. Оба участвуют в турнирах по смешанным единоборствам.

На фоне нападений на украинцев премьер-министр Польши Дональд Туск снова призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на случаи насилия на национальной почве, в частности, на избиение украинской пары. По словам главы польского правительства, молчание в такой ситуации наносит ущерб репутации страны.

Источник : Укрінформ

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