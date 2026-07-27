В польском Вроцлаве избили украинцев из-за того, что говорили на родном языке.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве уже обратилось к польским правоохранителям с требованием оперативно расследовать нападение на граждан Украины.

Избиение украинцев во Вроцлаве: что известно

В Генеральном консульстве отметили, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипломатам срочно отреагировать на инцидент.

Консульство уже направило официальный запрос в Национальную полицию Польши и ждет официальной информации.

Если обстоятельства подтвердятся, дипломаты рассчитывают на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов нападения и привлечение виновных к ответственности.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти недопустимы.

Также консульство призвало украинцев, которые пострадали во время инцидента или знают о нем, обратиться в дипломатическое представительство за консульской помощью.

Накануне в соцсетях появилась информация о нападении на двух украинцев возле одного из магазинов во Вроцлаве.

По словам матери пострадавшей, нападавшие услышали украинскую речь, а когда девушка и ее парень вышли из магазина — набросились на них.

Как утверждает женщина, девушка получила серьезные травмы шеи, ей накладывали швы. У нее и парня также подозревают сотрясение мозга.

Официальных комментариев польской полиции по поводу этого инцидента пока нет.

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