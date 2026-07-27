Услышали язык: во Вроцлаве жестоко избили украинскую пару
В польском Вроцлаве избили украинцев из-за того, что говорили на родном языке.
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве уже обратилось к польским правоохранителям с требованием оперативно расследовать нападение на граждан Украины.
Избиение украинцев во Вроцлаве: что известно
В Генеральном консульстве отметили, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил дипломатам срочно отреагировать на инцидент.
Консульство уже направило официальный запрос в Национальную полицию Польши и ждет официальной информации.
Если обстоятельства подтвердятся, дипломаты рассчитывают на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов нападения и привлечение виновных к ответственности.
В дипломатическом представительстве подчеркнули, что любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти недопустимы.
Также консульство призвало украинцев, которые пострадали во время инцидента или знают о нем, обратиться в дипломатическое представительство за консульской помощью.
Накануне в соцсетях появилась информация о нападении на двух украинцев возле одного из магазинов во Вроцлаве.
По словам матери пострадавшей, нападавшие услышали украинскую речь, а когда девушка и ее парень вышли из магазина — набросились на них.
Как утверждает женщина, девушка получила серьезные травмы шеи, ей накладывали швы. У нее и парня также подозревают сотрясение мозга.
Официальных комментариев польской полиции по поводу этого инцидента пока нет.