В польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю украинку, ударив ее по голове деревянной палкой. Правоохранители приступили к расследованию и продолжают поиски злоумышленника.

Об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska со ссылкой на местную полицию.

Нападение на украинку в Польше

Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице улицы Железная в районе Оксиве.

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По словам начальника полиции Марека Кобялка, неизвестный мужчина дважды ударил 40-летнюю украинку деревянной палкой по затылку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли полицейские и криминалисты. Они провели осмотр территории, зафиксировали следы, изъяли возможные вещественные доказательства.

Пострадавшую доставили в городскую больницу Гдыни, где ей предоставили необходимую медицинскую помощь. После обследования женщину выписали. По информации полиции, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений и устанавливают личность нападающего. Его мотивы пока остаются неизвестными. В то же время отмечается, что нет признаков того, что инцидент был преступлением, совершенным на почве национальной предвзятости.

14 июля замминистра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек заявил, что в Польше фиксируется значительный рост преступлений на почве ненависти. По его словам, в 2024 году таких случаев было более 760, а в 2025 году – около 1200.

— Это увеличение более 30 процентов, — предупредил Мрочек, и добавил, что эта тенденция сейчас очень заметна в медиапространстве.

Реакция Украины

В Генеральном консульстве Украины в Гданьске заявили, что глубоко возмущены серией нападений на украинцев в регионе и решительно осудили проявления агрессии и ксенофобии.

Дипломаты напомнили о двух резонансных инцидентах, произошедших в последние дни в Румынии и Гдыне, и сообщили, что держат оба дела на особом контроле. Консульство поддерживает постоянную связь с польскими правоохранителями, ожидает оперативного расследования и готово предоставить пострадавшим всю необходимую консульскую помощь.

— В случаях, если вы попали в подобную ситуацию, просим граждан Украины обращаться в местную полицию и на круглосуточную горячую линию генерального консульства Украины в Гданьске по номеру +48 607 654 333, — отметили в дипучреждении.

Детали инцидента

Портал In Poland сообщает, что пострадавшую зовут Алла, она пять лет назад приехала в Польшу с маленькой дочерью. Женщина отметила, что за годы жизни в Польше впервые имела подобный опыт.

Как сообщает издание, женщина возвращалась с работы домой, но по дороге встретила знакомую. Женщины немного побеседовали, а потом знакомая ушла.

Внимание Аллы привлек мужчина, которому с виду 75–80 лет. Женщина видела его и раньше, он сидел на скамейке и выглядел бездомным.

Алла рассказала журналисту In Poland, что на момент инцидента записывала голосовое сообщение коллегам на украинском языке. А этот мужчина начал ходить вокруг нее.

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