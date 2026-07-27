Соединенные Штаты в очередной раз призвали Россию и Украину немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам о прекращении войны.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель США, посол Дэн Негреа

Призыв США к прекращению огня

Американский дипломат напомнил о российских ударах баллистическими ракетами и беспилотниками 18–19 июля, которые, по сообщениям, привели к гибели мирных жителей и десяткам раненых.

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Отдельно он упомянул российскую атаку на гражданское зерновозое судно в Черном море. По словам Негреа, в результате попадания ракеты погибли десять членов экипажа из Индии и Сирии.

Посол подчеркнул, что этих жертв, как и многих других за время войны, можно было бы избежать, если бы Россия согласилась на переговоры о прекращении боевых действий.

— Военного решения этой войны не существует. И Украина, и Россия должны вернуться за стол переговоров. Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену за эту войну. Она должна закончиться, — заявил представитель США.

Вашингтон также повторил призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров для достижения долгосрочного мирного урегулирования.

По словам Негреа, Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в переговорном процессе между Киевом и Москвой и содействовать поиску дипломатического решения.

В США подчеркнули, что их приверженность достижению мира в Украине остается неизменной.

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