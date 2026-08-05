Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії у липні зустрілися у Відні, щоб обговорити можливі умови для мирних переговорів, які могли б покласти край війні Росії проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Колишні посадовці Європи та РФ провели переговори щодо війни

До переговорної групи увійшли колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і досвідчений французький дипломат П’єр Вімон, розповіли співрозмовники на умовах анонімності.

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Вони відмовилися назвати ім’я колишнього російського посадовця, який також був присутній на зустрічі.

Міністерство закордонних справ Франції відмовилося від коментарів. У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що “нічого не знають про згадані переговори. Вони не проводилися від імені або в координації з Федеральним міністерством закордонних справ”.

Речник уряду Великої Британії зазначив, що “Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Ми не коментуємо діяльність колишніх посадовців”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Як зазначає Bloomberg, не є чимось незвичним, якщо колишні посадовці та аналітичні центри ведуть неофіційні дипломатичні зусилля на певній дистанції від урядів, щоб вивчити можливі шляхи розв’язання складних міжнародних проблем.

Такі зустрічі найчастіше є приватними ініціативами, не мають офіційного мандата і відбуваються на рівні експертних дискусій. Подібні зустрічі, відомі як переговори другого треку (track two), мають на меті обмін ідеями, які згодом можуть бути використані в офіційних урядових каналах.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що в липні колишні німецькі та російські посадовці зустрічалися в столиці Азербайджану Баку для переговорів щодо шляхів завершення війни.

За словами одного зі співрозмовників, зустріч у Відні відбулася за ініціативою Центру гуманітарного діалогу (HD) – швейцарського аналітичного центру, який називає себе “піонером неупередженого та незалежного посередництва у врегулюванні конфліктів”. Едерер і Вімон входять до складу ради цієї організації.

У заяві центру зазначено, що він “завжди готовий підтримувати ініціативи з діалогу, які можуть допомогти у врегулюванні конфліктів і полегшенні людських страждань. HD часто працює досить непомітно, щоб захистити такі діалогові ініціативи, оскільки вони нерідко здійснюються незалежно і без будь-якої офіційної участі”.

Три найбільші держави Європи працюють разом з Україною над пошуком способів встановлення прямих контактів із Кремлем, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України, повідомляло агентство Bloomberg у червні. Співрозмовники відмовилися повідомити, чи була зустріч санкціонована в межах цих планів так званими країнами E3 (Велика Британія, Франція, Німеччина, – Ред.), хоча один із них сказав, що Велика Британія схвально поставилася до цієї ініціативи, а інший — що Париж був про неї поінформований.

Окрім зусиль E3, на початку 2026 року один із головних радників президента Європейської ради Антоніу Кошти встановив контакт із Кремлем, щоб спробувати створити неофіційний канал зв’язку з Володимиром Путіним. За словами співрозмовників, цей канал поки що не приніс жодного прогресу.

Наразі незрозуміло, чи готовий Путін вести діалог із європейськими лідерами, яких він неодноразово звинувачував у сприянні українським ударам по території Росії у відповідь на розпочату ним війну. Росія розглядає США як свого найважливішого співрозмовника для досягнення угоди, яка відповідала б її вимогам щодо України, тоді як війна триває вже п’ятий рік.

Путін вимагає, щоб Україна поступилася рештою території Донецької області, яку російські війська не змогли захопити в боях із 2014 року. Київ цю вимогу відкидає.

У червні російський диктатор відхилив заклик президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори. Переговори між Росією та Україною за посередництва США фактично зайшли в глухий кут із лютого, коли адміністрація президента Дональда Трампа зосередила увагу на війні з Іраном.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готує нові дипломатичні ініціативи для завершення війни. Проте Київ і Москва мають “червоні лінії”, які наразі унеможливлюють досягнення домовленостей.

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