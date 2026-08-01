Вашингтон готовит новые дипломатические шаги, чтобы положить конец войне, но признает, что у Киева и Москвы есть четкие “красные линии”, которые пока не позволяют прийти к соглашению.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире Fox News.

Рубио анонсировал новую попытку возобновить переговоры между Украиной и РФ

Марко Рубио сообщил, что уже в ближайшие недели Вашингтон активизирует дипломатические усилия, чтобы оценить возможность возвращения Украины и России к переговорному процессу.

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По его словам, США намерены выяснить, есть ли реальные предпосылки для возобновления диалога между сторонами и прекращения войны.

— В ближайшие несколько недель ты станешь свидетелем определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне, — сказал Рубио.

В то же время он подчеркнул, что результат этих дипломатических усилий пока не гарантирован.

По словам госсекретаря, и у Украины, и у России есть свои четко определенные “красные линии”, поэтому главный вызов — найти компромисс, который позволил бы вернуться к переговорам.

— Мы также понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие “красные линии”, и пока нам не удастся немного сблизить эти “красные линии”, мы не добьемся желаемого результата, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина в ближайшее время планирует обсудить с США новые предложения по продолжению переговорного процесса.

По словам главы государства, после консультаций с Киевом американская сторона должна провести отдельные переговоры с Россией. Только после этого станет понятно, есть ли реальные перспективы для дальнейшего дипломатического процесса и возможной трехсторонней встречи.

После этого стало известно, что Марко Рубио все-таки провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Маниле.

После встречи российская сторона заявила о якобы готовности к политико-дипломатическому урегулированию войны, при этом повторив требования Кремля о прекращении поставок западного оружия Украине.

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