Індія перейшла від обережної нейтральної позиції до більш безпосередньої участі у посередницьких зусиллях між Україною та Росією. Нью-Делі бере активну участь у переговорах із Києвом та Москвою для вирішення питань безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі, захисту енергоносіїв і можливостей взаємного припинення ударів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Чому Індія посилює роль у переговорах між Україною та РФ

Виступаючи на Економічній нараді Каутілья в Нью-Делі, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зазначив, що останніми місяцями його країна стала трохи більше залученою.

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— Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства в Чорному морі, — сказав очільник МЗС Індії.

За його словами, консультації розпочалися після липня, коли внаслідок збройних атак загинули та зазнали поранень індійські моряки, що змусило Нью-Делі порушити це питання перед обома сторонами. Початкові контакти щодо морської безпеки згодом розширилися до обговорення експорту зерна, а надалі охопили тему енергетики.

Джайшанкар наголосив, що навіть обмежене розуміння чи угода щодо відсутності дій буде корисною, оскільки перебої з постачанням зерна, енергоресурсів і добрив найсильніше вражають країни Глобального Півдня. Водночас уряд Індії застерігає, що гарантій досягнення остаточних домовленостей наразі немає.

Оцінка мирної пропозиції Індії в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив зростання дипломатичної ролі Індії у спробах досягти перемир’я поруч із Туреччиною, Єгиптом та США.

За його словами, всі чотири країни висунули ініціативи, які передбачають взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах та відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі.

— Вперше Індія запропонувала зіграти свою роль, — заявив Сибіга, додавши, що пропозиція Нью-Делі є найбільш вичерпною та найповнішою, а дипломатичні контакти між сторонами залишаються стабільними.

Попри заклики до припинення бойових дій та прямі заклики прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України (зокрема, під час зустрічі на саміті ШОС у Киргизстані наприкінці серпня), Нью-Делі утримується від прямої критики Кремля та голосувань у ООН із засудженням війни.

Вашингтон намагався використати торговельні важелі, щоб змусити Індію відмовитися від купівлі російської нафти. Хоча закупівлі спочатку знизилися, але згодом вони знову зросли під час війни на Близькому Сході.

Крім того, Росія залишається основним постачальником озброєння для індійської армії. На її озброєнні перебувають сотні винищувачів та системи ППО С-400, які застосовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні 2025 року.

Заяви в Києві та передумови активізації Індії

На початку вересня під час брифінгу за підсумками зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою в Києві міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив про готовність його країни долучитися до врегулювання війни Росії проти України за наявності реальної потреби.

Активне залучення Нью-Делі до питань безпеки в Чорному морі відбулося після серії обстрілів цивільного судноплавства.

Зокрема, 19 липня Росія завдала ракетного удару по цивільному судну-суховантажу із зерном. Внаслідок атаки загинули люди, серед членів екіпажу перебували громадяни Сирії та Індії (загинув також український лоцман).

Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на цивільне судно Golden Leo у Чорному морі зросла до 10 осіб. За повідомленням Адміністрації морських портів України, пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч після обстрілу.

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