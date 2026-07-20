Число погибших в результате российского ракетного удара по гражданскому сухогрузу Golden Leo в Черном море выросло до 10. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся всю ночь после атаки, завершилась обнаружением тел погибших.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Атака РФ гражданского судна в Черном море

По информации Военно-морских сил ВСУ, 19 июля российские войска атаковали гражданское судно тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Сухогруз Golden Leo, ходящий под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежащий турецкому судовладельцу, перевозил груз зерна и выходил из украинского порта.

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В момент удара на борту находились 17 членов экипажа – граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала Дельта-лоцман государственного предприятия Администрация морских портов Украины.

Одна из ракет попала в надстройку судна с правого борта, после чего возник пожар. Ее удалось локализовать во время спасательной операции.

Сначала сообщалось о пяти погибших, однако после завершения ночной поисково-спасательной операции количество жертв возросло до 10. Среди погибших — лоцман ГП АМПУ. В то же время, восьмерых членов экипажа удалось спасти и доставить на берег.

В Администрации морских портов Украины выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что удар по гражданскому судну с грузом зерна является очередным военным преступлением России, направленным против гражданского судоходства, международной торговли и свободы мореходства.

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