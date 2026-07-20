Число жертв удара РФ по сухогрузу Golden Leo возросло до 10
- 19 июля Россия атаковала сухогруз GOLDEN LEO тремя ракетами Х-59/Х-69.
- Судно под флагом Гвинеи-Бисау перевозило зерно и принадлежит турецкому владельцу.
- Погибли 10 человек, в том числе лоцман ГП АМПУ.
Число погибших в результате российского ракетного удара по гражданскому сухогрузу Golden Leo в Черном море выросло до 10. Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся всю ночь после атаки, завершилась обнаружением тел погибших.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.
Атака РФ гражданского судна в Черном море
По информации Военно-морских сил ВСУ, 19 июля российские войска атаковали гражданское судно тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Сухогруз Golden Leo, ходящий под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежащий турецкому судовладельцу, перевозил груз зерна и выходил из украинского порта.
В момент удара на борту находились 17 членов экипажа – граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала Дельта-лоцман государственного предприятия Администрация морских портов Украины.
Одна из ракет попала в надстройку судна с правого борта, после чего возник пожар. Ее удалось локализовать во время спасательной операции.
Сначала сообщалось о пяти погибших, однако после завершения ночной поисково-спасательной операции количество жертв возросло до 10. Среди погибших — лоцман ГП АМПУ. В то же время, восьмерых членов экипажа удалось спасти и доставить на берег.
В Администрации морских портов Украины выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что удар по гражданскому судну с грузом зерна является очередным военным преступлением России, направленным против гражданского судоходства, международной торговли и свободы мореходства.