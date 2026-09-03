Индия выражает готовность принять участие в урегулировании войны России против Украины, если в этом возникнет реальная потребность.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге по итогам встречи главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве 3 сентября.

Индия о попытках завершить войну РФ против Украины

По словам Джайшанкара, Индия готова способствовать процессу по урегулированию войны любым возможным способом – этот вопрос стал главной темой переговоров с главой МИД Украины.

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Отдельно они обсудили удары по торговым судам под флагами разных государств.

Министр иностранных дел Индии подчеркнул, что это создает прямые угрозы для стран Глобального Юга, в частности, вызывая дефицит продовольствия, удобрений и горючего.

Кроме того, Джайшанкар напомнил призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости перехода от бесконечной войны к ее прекращению.

Он отметил, что в Индии отдают себе отчет в ежедневном масштабе разрушений и жертв и отмечают, что искать выход должны Киев и Москва.

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