Индия заявила о готовности помочь в завершении войны
- Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Киеве с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил о готовности Нью-Дели присоединиться к урегулированию войны в случае необходимости.
- На переговорах они также обсудили риски российских атак на торговые судна, которые влекут за собой дефицит продовольствия и топлива для стран Глобального Юга.
Индия выражает готовность принять участие в урегулировании войны России против Украины, если в этом возникнет реальная потребность.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге по итогам встречи главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве 3 сентября.
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По словам Джайшанкара, Индия готова способствовать процессу по урегулированию войны любым возможным способом – этот вопрос стал главной темой переговоров с главой МИД Украины.
Отдельно они обсудили удары по торговым судам под флагами разных государств.
Министр иностранных дел Индии подчеркнул, что это создает прямые угрозы для стран Глобального Юга, в частности, вызывая дефицит продовольствия, удобрений и горючего.
Кроме того, Джайшанкар напомнил призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости перехода от бесконечной войны к ее прекращению.
Он отметил, что в Индии отдают себе отчет в ежедневном масштабе разрушений и жертв и отмечают, что искать выход должны Киев и Москва.