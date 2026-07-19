Россия атаковала ракетами гражданское судно с зерном, в результате чего погибло пять человек.

Атака Россией гражданского судна в Черном море

Как сообщает ВМС ВС Украины, российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который шел под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежит турецкому владельцу.

В момент атаки судно с грузом зерна направлялось на выход из зоны боевых действий. Одна из ракет попала в надстройку с правого борта, после чего на борту вспыхнул пожар.

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В результате обстрела погибли пять человек. Судьба еще пяти членов экипажа остается неизвестной, поисковая операция продолжается. Информацию о техническом состоянии судна уточняют.

К спасательным работам были привлечены подразделения Военно-морских сил ВСУ и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восьмерых членов экипажа эвакуировали в одну из больниц Одессы.

В ВМС подчеркнули, что судно было безоружным, находилось под иностранным флагом и не представляло военной угрозы. Атаку назвали очередным ударом России по гражданскому судоходству и нарушением норм международного гуманитарного права.

Реакция МИД на атаку гражданского судна в Черном море

Андрей Сибига прокомментировал удар по гражданскому судну в Черном море.

— В то время как мировое сообщество все еще находится под впечатлением от жестокого ночного обстрела Киева со стороны РФ, Москва в течение суток продолжает свою террористическую кампанию, — подчеркнул он.

Также в МИД сообщили, что в состав экипажа входили граждане Сирии и Индии. Одним из погибших является лоцман украинец.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что только вчера Россия атаковала в Черном море еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

Там подчеркивают, что Россия намеренно использует свободу судоходства как военную цель.

— Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон я обсудил этот вопрос с руководством Международной морской организации (ММО) и призвал к развертыванию международной мониторинговой миссии в портах Украины, — заметил Андрей Сибига.

Он выразил надежду, что эта миссия приступит к работе, как и планируется, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны России, проложив путь к привлечению виновных к ответственности.

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