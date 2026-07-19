РФ атаковала гражданское судно в Черном море: погибли моряки, среди них – украинец
- Российские войска атаковали тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 гражданский сухогруз GOLDEN LEO с зерном в Черном море.
- По данным ВМС ВСУ, в результате удара погибли пять человек, еще пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.
- В МИД Украины отреагировали на очередной акт терроризма РФ.
Россия атаковала ракетами гражданское судно с зерном, в результате чего погибло пять человек.
Атака Россией гражданского судна в Черном море
Как сообщает ВМС ВС Украины, российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который шел под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежит турецкому владельцу.
В момент атаки судно с грузом зерна направлялось на выход из зоны боевых действий. Одна из ракет попала в надстройку с правого борта, после чего на борту вспыхнул пожар.
В результате обстрела погибли пять человек. Судьба еще пяти членов экипажа остается неизвестной, поисковая операция продолжается. Информацию о техническом состоянии судна уточняют.
К спасательным работам были привлечены подразделения Военно-морских сил ВСУ и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восьмерых членов экипажа эвакуировали в одну из больниц Одессы.
В ВМС подчеркнули, что судно было безоружным, находилось под иностранным флагом и не представляло военной угрозы. Атаку назвали очередным ударом России по гражданскому судоходству и нарушением норм международного гуманитарного права.
Реакция МИД на атаку гражданского судна в Черном море
Андрей Сибига прокомментировал удар по гражданскому судну в Черном море.
— В то время как мировое сообщество все еще находится под впечатлением от жестокого ночного обстрела Киева со стороны РФ, Москва в течение суток продолжает свою террористическую кампанию, — подчеркнул он.
Также в МИД сообщили, что в состав экипажа входили граждане Сирии и Индии. Одним из погибших является лоцман украинец.
Кроме того, в ведомстве напоминают, что только вчера Россия атаковала в Черном море еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.
Там подчеркивают, что Россия намеренно использует свободу судоходства как военную цель.
— Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон я обсудил этот вопрос с руководством Международной морской организации (ММО) и призвал к развертыванию международной мониторинговой миссии в портах Украины, — заметил Андрей Сибига.
Он выразил надежду, что эта миссия приступит к работе, как и планируется, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны России, проложив путь к привлечению виновных к ответственности.