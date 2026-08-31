Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизстане призвал диктатора завершить войну против Украины.

Об этом Моди сообщил в сети X в понедельник, 31 августа, а также пишет Bloomberg.

Моди призвал Путина прекратить войну

Индийский премьер заявил, что его страна поддерживает все усилия, направленные на установление мира, и в дальнейшем продолжит их поддерживать. В начале встречи в столице Киргизстана Бишкеке Моди назвал Путина “моим другом”.

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По словам главы правительства Индии, необходимо перейти от “бесконечной войны к завершению войны”. Последнюю фразу он произнес на английском языке, изменив язык выступления с хинди.

— Мы должны двигаться именно в этом направлении, ведь это крайне важно для благополучия человечества. Все вопросы необходимо решать мирным путем как можно скорее. Этого требует человечество, — заявил Моди.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что каждый день войны отбрасывает человечество назад. Вместо этого каждый шаг в направлении мира “наполняет все человечество новой надеждой и новым энтузиазмом”.

— Это послание Индии. Земля Ганди и земля Будды имеют лишь одно послание – мир, — подытожил премьер-министр Индии.

Напомним, The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писало, что Владимир Путин, вероятно, принял решение о новой эскалации войны против Украины.

Одной из возможных причин называли опасения потерять власть и оказаться в физической опасности, если Россия завершит войну без захвата Донбасса.

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