До сих пор остается неизвестной судьба 56 граждан Украины, пропавших без вести в результате масштабных наводнений и оползней, произошедших 26 августа на севере Непала и в Тибете. Несмотря на завершение активной фазы спасательных работ, поиск и идентификация людей продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии журналистам.

Завершение поисково-спасательной операции в Непале

По обновленным данным, масштабная стихийная беда привела к гибели и исчезновению тысяч людей. В частности, в Непале количество подтвержденных погибших возросло до 1 455 человек, еще 5 285 людей считаются пропавшими без вести.

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В то же время в Тибете подтверждена гибель 43 человек, пропавшими без вести числятся 519 людей, среди которых 261 иностранец.

Всего в результате стихии исчезли почти шесть тысяч человек, среди которых иностранные туристы и 56 украинцев. Несмотря на многонедельные усилия дипломатов, консульских работников и местных спасателей, украинские граждане до сих пор не найдены ни среди погибших, ни среди пострадавших.

В МИД отмечают, что объявленное правительством Непала завершение 40-дневной активной поисково-спасательной операции не означает остановки поисков. Местные спасательные службы продолжают искать и идентифицировать останки.

В связи с началом непальской стороной процедур по юридическому признанию пропавших лиц умершими, посольство Украины в Индии направило ноту в компетентные органы страны о порядке официального документирования смерти лиц, чьи останки невозможно обнаружить или идентифицировать.

Кроме того, Национальная полиция Украины продолжает досудебное расследование и завершает формирование базы ДНК-профилей родственников для дальнейшей передачи иностранной стороне. Дело находится на особом контроле МИД, Департамента консульской службы, посольств Украины в Индии и КНР.

26 августа вблизи границы с китайским Тибетом произошло масштабное наводнение. В результате стихийного бедствия в Непале погибли по меньшей мере 1 455 человек, а еще 5 285 людей официально числятся пропавшими без вести. Непальская сторона полностью завершила активную фазу поисково-спасательной операции.

Источник : Украинская правда

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