Досі залишається невідомою доля 56 громадян України, які зникли безвісти внаслідок масштабних повеней та зсувів ґрунту, що сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибеті. Попри завершення активної фази рятувальних робіт, пошук та ідентифікація людей тривають.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у коментарі журналістам.

Завершення пошуково-рятувальної операції в Непалі

За оновленими даними, масштабне стихійне лихо призвело до загибелі та зникнення тисяч людей. Зокрема, у Непалі кількість підтверджених загиблих зросла до 1 455 осіб, ще 5 285 людей вважаються зниклими безвісти.

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Водночас у Тибеті підтверджено загибель 43 осіб, зниклими безвісти вважаються 519 людей, серед яких 261 іноземець.

Загалом внаслідок стихії зникли майже шість тисяч людей, серед яких іноземні туристи та 56 українців. Попри багатотижневі зусилля дипломатів, консульських працівників та місцевих рятувальників, українських громадян досі не знайдено ні серед загиблих, ні серед постраждалих.

У МЗС наголошують, що оголошене урядом Непалу завершення 40-денної активної пошуково-рятувальної операції не означає зупинення пошуків. Місцеві рятувальні служби продовжують шукати та ідентифікувати останки.

У зв’язку з початком непальською стороною процедур щодо юридичного визнання зниклих осіб померлими, посольство України в Індії направило ноту до компетентних органів країни щодо порядку офіційного документування смерті осіб, чиї останки неможливо виявити чи ідентифікувати.

Крім цього, Національна поліція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів для подальшого передавання іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі МЗС, Департаменту консульської служби, посольств України в Індії та КНР.

26 серпня поблизу кордону з китайським Тибетом сталася масштабна повінь. Внаслідок стихійного лиха в Непалі загинули щонайменше 1 455 людей, а ще 5 285 осіб офіційно вважаються зниклими безвісти. Наразі непальська сторона повністю завершила активну фазу пошуково-рятувальної операції.

Джерело : Українська правда

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