Колегія Єврокомісії 28 жовтня планує затвердити дорожні карти вступу до Європейського Союзу для чотирьох країн-кандидатів, які демонструють найвищі темпи євроінтеграції. Йдеться про Чорногорію, Албанію, Україну та Молдову.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на посадовця ЄС, обізнаного з відповідними процесами. Коментар він надав на умовах анонімності.

Єврокомісія затвердить дорожню карту для України 28 жовтня

За словами джерела, 28 жовтня Єврокомісія представить дорожні карти щодо членства України, Молдови, Чорногорії та Албанії в рамках презентації Пакета розширення 2026.

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– Орієнтовні дорожні карти шляху до членства в ЄС для Чорногорії, Албанії, Молдови та України будуть представлені у межах Пакета розширення 2026 року, – заявив він.

Посадовець зазначив, що реалізація цих дорожніх карт залежатиме від того, чи держави-кандидати “зберігатимуть темп реформ”.

Затвердити дорожні карти планують одночасно з щорічними звітами, у яких буде оцінено прогрес країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, 6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила пакет пропозицій щодо змін до політик перед майбутніми розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews).

Ці зміни мають створити умови для прийняття до складу Євросоюзу нових членів, серед яких Україна.

Раніше Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників повідомляла, що Угорщина цього тижня може припинити блокувати технічний прогрес України та Молдови на шляху вступу до Європейського Союзу.

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