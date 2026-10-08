Литва планирует привлечь военнослужащих к охране границы с российской Калининградской областью.

Об этом глава МВД Литвы Мартинас Кателинас сообщил в Facebook

Литва привлечет армию к охране границы с Калининградской областью РФ

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас сообщил, что обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой направить армейские подразделения на помощь пограничникам.

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По словам главы МВД, это решение связано с вооруженной провокацией, которая произошла 6 октября на границе Латвии и Беларуси.

Кроме того, литовские власти учитывают сигналы о том, что Россия может объявить мобилизацию.

— После вчерашнего инцидента на латвийской границе, оценив общую ситуацию с безопасностью в регионе и сигналы о том, что Россия может объявить мобилизацию, мы принимаем дополнительные превентивные меры. Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой задействовать силы литовской армии для оказания помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью, — сообщил Кателинас.

В то же время он подчеркнул, что ситуация на литовской границе пока спокойная, а привлечение военных — это превентивная мера.

Министр также заверил, что граница защищена и Литва готова.

Напомним, что 6 октября на границе Латвии и Беларуси произошла вооруженная провокация. Латвийские военные пресекли попытку 20 мигрантов незаконно проникнуть в страну.

По словам министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы, мигрантов сопровождали вооруженные люди, находившиеся на белорусской стороне границы. Они угрожали латвийским военнослужащим оружием и подталкивали мигрантов в сторону Латвии.

Через несколько часов неизвестные в масках проникли на латвийскую территорию, повредили распределительный шкаф, украли камеры и вернулись в Беларусь до прибытия пограничников.

Ранее, 22 июля, латвийские военные применили слезоточивый газ и предупредительный огонь против мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Тогда премьер-министр Андрис Кулбергс заявил об усилении гибридной войны России и Беларуси против стран Балтии. По его словам, за сутки зафиксировали 111 попыток незаконного пересечения границы.

Кроме того, накануне Кремль пригрозил Литве ответом из-за планов отменить запрет на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз на территории страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет рассматривать возможное размещение ядерного оружия и создание постоянной американской военной базы в Литве как шаг к эскалации.

Он также пригрозил, что Россия якобы будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности.