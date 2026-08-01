В результате массированной российской атаки на Киев 1 августа пострадало здание посольства Литвы. По данным литовской стороны, ракета взорвалась в нескольких метрах от дипломатического учреждения.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Повреждения посольства Литвы в Киеве: что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения.

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По его словам, никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Сибига подчеркнул, что российские атаки демонстрируют полное пренебрежение Москвы к международному праву, в частности к положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях.

— Российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности положений Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны, — заявил глава МИД.

Министр также выразил солидарность с Литвой и поблагодарил страну за неизменную поддержку Украины.

Повреждение посольства Литвы в Киеве: реакция Вильнюса

— Прошлой ночью Киев снова подвергся жестокой российской ракетной атаке. Одна из ракет взорвалась всего в нескольких метрах от посольства Литвы и повредила здание, — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он также призвал союзников активизировать поддержку Украины и предоставить больше современных систем противовоздушной обороны.

— Это еще одно напоминание о том, что российский террор не знает границ. Украина защищает не только свой народ, но и безопасность всей Европы, — подчеркнул Науседа.

Тем временем глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что министерство иностранных дел страны вызовет представителя России в Вильнюсе.

По словам министра, Россия в очередной раз доказала, что не готова прекратить террор против Украины.

По мнению Будриса, ответом международного сообщества должно стать ужесточение санкций против России и увеличение военной помощи Украине.

Что известно об атаке на Киев 1 августа 2026 года

В ночь на 1 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев с применением баллистических ракет.

По данным ГСЧС, полиции и Киевской городской военной администрации, последствия ударов зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

По состоянию на утро было известно как минимум о девяти погибших и 30 пострадавших, среди которых четверо детей. Спасатели вытащили 105 человек.

В Соломенском районе частично разрушен жилой дом, в Дарницком повреждены административные и нежилые здания, в Шевченковском районе произошли пожары на территории киностудии и повреждены машины скорой помощи.

Также пострадали частные дома в Печерском районе и магазин в Днепровском.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту очередного военного преступления России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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