Латвийские военные пресекли попытку 20 мигрантов незаконно попасть из Беларуси на территорию страны. Люди, сопровождавшие группу, угрожали латвийским военнослужащим оружием.

Об этом в X сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

По словам министра, на этот раз провокация отличалась особой демонстративностью и агрессивностью по сравнению со многими предыдущими случаями.

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Сопровождающие находились на белорусской стороне границы. При себе они имели оружие, угрожали военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии и активно подталкивали мигрантов в направлении Латвии.

Через несколько часов после инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии. Они повредили распределительный шкаф и похитили камеры, после чего вернулись в Беларусь еще до прибытия пограничников на место.

Янис Домбрава заявил, что подобные инциденты могут иметь более серьезные последствия для самой Беларуси.

К слову, 22 июля Вооруженные силы Латвии сообщили о применении слезоточивого газа и предупредительного огня против мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что Россия и Беларусь усиливают гибридную войну против стран Балтии, чтобы отвлечь внимание от неудач российской армии в Украине.

По его словам, в тот день Латвия зафиксировала рекордные 111 попыток незаконного пересечения границы в течение одних суток.

Фото:Valsts robežsardze

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